خلال عملهما في المنية.. عاملان يسقطان عن "سقالة"

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن عاملين أصيبا بجروح في مختلف أنحاء الجسم، إثر سقوطهما عن سقالة خلال عملهما في بلدة ديرعمار – المنية .



وعملت فرق الإسعاف على إسعافهما ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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