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لبنان

خلال عملهما في المنية.. عاملان يسقطان عن "سقالة"

Lebanon 24
28-07-2023 | 04:54
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن عاملين أصيبا بجروح في مختلف أنحاء الجسم، إثر سقوطهما عن سقالة خلال عملهما في بلدة ديرعمار – المنية .

وعملت فرق الإسعاف على إسعافهما ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
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