مأساة في ساعات الصباح الأولى... سيارة صدمت شاباً وقتلته

تُوفي شاب من آل المقداد في ساعات الصباح الأولى، بعدما صدمته سيارة على طريق عام الحوش - صور.

وقد عملت فرق الإسعاف على نقل جثته الى مستشفى اللبناني الإيطالي في صور، وحضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقاً بالحادثة.