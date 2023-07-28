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لبنان

مأساة في ساعات الصباح الأولى... سيارة صدمت شاباً وقتلته

Lebanon 24
28-07-2023 | 05:21
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تُوفي شاب من آل المقداد في ساعات الصباح الأولى، بعدما صدمته سيارة على طريق عام الحوش - صور.
 
وقد عملت فرق الإسعاف على نقل جثته الى مستشفى اللبناني الإيطالي في صور، وحضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقاً بالحادثة.
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