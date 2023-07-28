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لبنان

ردّ من رئيسة نادي الراسينغ وتعقيب من "لبنان 24"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-07-2023 | 05:47
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جاءنا من رئيسة نادي الراسينغ بيروت باولا فرعون رزق البيان الآتي: نشر موقع Lebanon24 خبراً تناولني شخصيّاً وبُني على معلومات غير دقيقة متّصلة بنيّتي خوض غمار العمل السياسي لمتابعة مسيرة والدي الوزير السابق ميشال فرعون. 
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لذا، يهمّني التأكيد أنّ وصولي الى رئاسة نادي الراسينغ جاء بتمنّي من والدي الذي يُعتبر الداعم الأول للنادي وبعض المؤتمنين عليه وثقة الجمعية العمومية، وهو تلاقى مع رغبتي بدعم الرياضة والشباب، كما الحضور النسائي في الرياضة، لعباً وإدارةً. 
وما من رابطٍ أبداً بين ترؤس النادي وأيّة أهداف سياسيّة أو طموح سياسي شخصي، فمن يتولّى القرار السياسي في العائلة هو والدي، وهو المسؤول عن تحديد خياراته السياسيّة وموقعه الحالي أو المستقبلي. 
وإذا كانت الغاية من نشر الخبر التضليل فإنّ هذا الأمر مؤسف، ومن المؤكّد أنّ أمل صاحبه سيخيب، لأنّنا في العائلة واحد تحت عباءة المحبّة التي يحيطنا بها والدي الوزير السابق ميشال فرعون الذي لم يبخل، كما أجداده، على بيروت ولبنان بالعطاءات والخدمة العامّة والحرص على الإعتدال والإنصهار الوطني، ولم يقارب اهتماماته بالنادي بمنظار سياسي أو فئوي وكذلك متابعته للملفّات الإنمائية والإجتماعيّة في العاصمة.
تعقيب من "لبنان24":
 
يهمنا أن نوضح أنّ الهدف من نشر الخبر كان الاضاءة على موضوع مطروح للبحث وليس الاساءة الى سعادة الوزير ميشال فرعون على الاطلاق، وله كل الاحترام والتقدير، وحتما لم يكن الهدف الاساءة الى السيدة باولا فرعون رزق . المقدّرة جهودها ، فاقتضى التوضيح.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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