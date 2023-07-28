بأسلوب مميز.. متقاعد في الجيش يحرث في جراره عبارة "١ آب عيد الجيش" (صورة)

قام الرقيب اول المتقاعد في الجيش جرجس جبور (72 عاما)، ابن قرية سردا الحدودية في قضاء مرجعيون وبمناسبة عيد الجيش، بحراثة عبارة ضخمة وهي: ١ آب عيد الجيش، على متن جراره وفي قطعة أرض كبيرة في سردا، وذلك تحية وفاء وإكبار منه للمؤسسة التي خدم فيها سنين طويلة.

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