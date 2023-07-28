جريمة مروّعة داخل مطعم في زحلة... قتلها ومن ثمّ أطلق النار على نفسه!

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الشاب ش.أ.ن قتل الشابة م.ح، في أحد المطاعم في كسارة في زحلة، ومن ثمّ أطلق النار على نفسه.

وتُوفي لاحقاً مُطلق النار في المستشفى اللبناني الفرنسي، متأثراً بجراحه.