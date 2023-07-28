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لبنان

مرتبة لبنان ستُفاجئكم.. إليكم قائمة تصنّف الدول العربية بين مستقرة وخطيرة أمنياً

Lebanon 24
28-07-2023 | 06:40
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نشر موقع "fragilestatesindex" تصنيفاً للعام 2023، كشف فيه قائمة بالدول التي تنعمُ باستقرار أمني من جهة، وأخرى تواجه هشاشة أمنية بدرجة كبيرة من جهة أخرى.
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وللإشارة، فإنّ ترقيم وتصنيف الدول يبدأ من تلك التي تعاني من مخاطر أمنية عالية وصولاً إلى تلك التي تنعم بإستقرار. وعليه، فإنّ رقم 1 في التصنيف يبدأ من الدّولة ينعدم فيها الأمن بشكل كبير، وقد تبين أنها الصومال.. أما الدول التي تحظى بترقيم متقدم، فهي التي تعتبرُ من البلدان التي تتميز بإستقرارٍ أمني.
 
وفي ما يلي، إليكم قائمة بالدُّول العربية التي تواجه هشاشة كبيرة في الإستقرار أمني:
 
1- الصومال (المرتبة 1)
 
2- اليمن (المرتبة 9)
 
3- جنوب السودان (المرتبة 3)
 
4- سوريا (المرتبة 5)
 
5- السودان (المرتبة 7)
 
6- ليبيا (المرتبة 17)
 
7- لبنان (المرتبة 25)
 
8- العراق (المرتبة 27)
 
9- فلسطين (المرتبة 31)
 
والآن، إليكم قائمة بالدول التي تنعم بإستقرار أمني عالي المستوى: 
 
1- الإمارات العربية المتحدة (المرتبة 156 - الأولى عربياً)
 
2- الكويت (المرتبة 133 - الثانية عربياً)
 
3- قطر (المرتبة 149 - الثالثة عربياً)
 
4- عُمان (المرتبة 136 - الرابعة عربياً)
 
دولٌ عربية أخرى ضمن الترتيب:
 
1- مصر (المرتبة 50)
 
2- جيبوتي (المرتبة 45)
 
3- الأردن (المرتبة 68)
 
4- الجزائر (المرتبة 83)
 
6- المغرب (المرتبة 90)
 
7- تونس (المرتبة 96)
 
8- السعودية (المرتبة 100)
 
9- البحرين (المرتبة 101)
 
وفي ما خصّ الدول التي جاءت في المرتبة الأولى من حيث الإستقرار الأمني، فهي على النحو التالي:

1- النرويج (المرتبة 179 - الأولى عالمياً)

2- إيسلندا (المرتبة 178 - الثانية عالمياً)

3- فنلندا (المرتبة 177 - الثالثة عالمياً)

4- نيوزليندا (المرتبة 176 - الرابعة عالمياً)

5- سويسرا (المرتبة 175 - الخامسة عالمياً)

6- الدنمارك (المرتبة 174 - السادسة عالمياً)

7- كندا (المرتبة 173 - السابعة عالمياً)

8- إيرلندا (المرتبة 171 - الثامنة عالمياً)

9- لوكسمبورغ (المرتبة 171 - التاسعة عالمياً).
 
(رصد لبنان24)
 
 
 

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