حملة تنظيف من ساحل الدامور صعودا الى قرى الشوف

أفاد بيان للحزب التقدمي الاشتراكي، انه "بتوجيه من رئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط، وفي ظل التقاعس الحاصل من الوزارات المعنية والمؤسسات الرسمية والبلديات عن القيام بواجبها في حملات دورية لتنظيف وتعزيل للأحراش وللطرق وجوانبها وللأقنية ومجاري مياه الأمطار من الأتربة والنفايات، انطلقت ورش عمل بيئية سوف تتولى القيام بما يستلزم من تنظيف وتعزيل على طول الطريق الممتدة من ساحل الدامور صعودا إلى الشوف، بالتعاون بين فريق العمل المكلف من قصر المختارة وجمعية الثروة الحرجية والتنمية AFDC".

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