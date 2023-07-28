Advertisement

لبنان

عن تحرير سعر الصرف وتداعياته على الليرة... ماذا قال نائب حاكم مصرف لبنان؟

Lebanon 24
28-07-2023 | 06:56
A-
A+
Doc-P-1092061-638261497076741678.jpg
Doc-P-1092061-638261497076741678.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتبر نائب حاكم مصرف لبنان سليم شاهين أن "على الجميع تحمل مسؤولياته في هذه اللحظة التاريخية التي تمر بها البلاد"، مضيفا انه "بعد ان تطوي البلاد صفحة مع انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في 31 تموز المقبل، نحن أمام مفترق طرق قد يكون الاخير أمام ما تواجهه البلاد".
Advertisement

وتابع شاهين في حديثٍ لـ"الجديد": "هناك ضرورة للمضي في الاصلاحات التي تقترحها الخطة المعدة من قبل نواب الحاكم بالتزامن مع الخطة التي سبق وقدمتها الحكومة والمعروفة بخطة سعادة الشامي".
واضاف: "بعيدا عن  كل الاتهامات التي توجه الى نواب الحاكم كاشخاص في محاولتهم دق ناقوس الخطر الاخيرة والعيب عليهم عدم التحرك سابقا، لكن التركيز اليوم يجب أن يكون على الخطة كمحاولة أخيرة للخروج من النفق المظلم".
شاهين أكد ان توقيت تحرير سعر الصرف وتداعياته على العملة المحلية والسوق يمكن ضبطه في حال كان هناك قرار سياسي بذلك والمصرف المركزي يمتلك القدرة على التدخل وفق ضوابط قانونية واقتصادية تراعي تحصين الفئات الأكثر ضعفا والحفاظ على قدرة التأقلم قبل أن تستعيد العملة توازنها".
كما اعتبر ان الخطة التي تم تقديمها تراعي الانتقال التدريجي بتحرير سعر الصرف على مدة 6 اشهر بعد عقود من التثبيت الذي كلف الخزينة وميزانية المصرف المركزي خسائر بمليارات الدولارات، مع العلم ان تحرير العملة في موسم سياحي مزدهر ومع تدفق كبير في العملة الاجنبية الى البلاد سريعا بالتزامن مع اقرار سريع لقانون ضبط تحويل الاموال قد يكون له انعكاسات إيجابية أكبر بكثير من الانتظار أشهر اضافية وسيسمح للمركزي بالتدخل بشكل موضعي حيث يجب للحفاظ على الاستقرار النقدي، الاجتماعي والاقتصادي.
وختم شاهين حديثه بالقول ان الوقت قد حان لأخذ القرارات الصعبة والصائبة، وعدم التمسك بقصة "إبريق الزيت" نهجا لمعالجة المشكلة البنوية.
 

لبنان

إقتصاد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:10 | 2023-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:48 | 2023-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:28 | 2023-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:11 | 2023-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:28 | 2023-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2023-07-28
10:19 | 2023-07-28
10:15 | 2023-07-28
10:06 | 2023-07-28
09:45 | 2023-07-28
09:35 | 2023-07-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website