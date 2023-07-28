القاضية عون قررت حفظ الشكوى المقامة ضد BLOM BANK لعدم وجود جرم جزائي

اعلنت النائبة العامة الاستئنافية القاضية غادة عون عبر حسابها على "تويتر "انها قررت حفظ الشكوى المقامة ضد Blom Bank لعدم وجود جرم جزائي بعد تدقيق الخبراء في حسابات المصرف لجهة تبييض الاموال والهندسات المالية والقروض واذا ما كان هناك استنسابية بتحويل الأموال بين أصحاب النفوذ والمودع العادي، وبعدما تبين أنه ليس هناك أي خطأ مرتكب من قبل المصرف بهذا الخصوص بحسب وكيل المصرف المحامي صخر الهاشم".

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