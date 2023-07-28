Advertisement

لبنان

خدمات "أوجيرو" تتوقف في هذه المنطقة... ما السبب؟

Lebanon 24
28-07-2023 | 08:11
A-
A+
Doc-P-1092084-638261540118476160.jpg
Doc-P-1092084-638261540118476160.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت "أوجيرو" أنّه "طرأ عطل في سنترال عمشيت بسبب الضغط على المولدات ممّا أدّى إلى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة".
 
وأضافت: "تعمل فرقنا على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة. شكراً لتفهمكم".
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
"أوجيرو": طرأ عطل في سنترال المنية بسبب الضغط على المولدات ممّا أدّى إلى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة
lebanon 24
28/07/2023 17:23:12 Lebanon 24 Lebanon 24
أوجيرو: عطل في سنترال طرابلس - التبانة
lebanon 24
28/07/2023 17:23:12 Lebanon 24 Lebanon 24
أوجيرو: عطل طرأ في سنترال صوفر بسب الضغط على المولدات ما أدى إلى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة وفرقنا تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة
lebanon 24
28/07/2023 17:23:12 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: بري هو الذي يُعطل مجلس النواب
lebanon 24
28/07/2023 17:23:12 Lebanon 24 Lebanon 24

أوجيرو

عطل

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:10 | 2023-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:48 | 2023-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:28 | 2023-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:11 | 2023-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:28 | 2023-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2023-07-28
10:19 | 2023-07-28
10:15 | 2023-07-28
10:06 | 2023-07-28
09:45 | 2023-07-28
09:35 | 2023-07-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website