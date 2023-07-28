خدمات "أوجيرو" تتوقف في هذه المنطقة... ما السبب؟

أعلنت "أوجيرو" أنّه "طرأ عطل في سنترال عمشيت بسبب الضغط على المولدات ممّا أدّى إلى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة".

وأضافت: "تعمل فرقنا على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة. شكراً لتفهمكم".