خبر مهمّ من وزارة الماليّة... متى سيتسلّم الموظفون رواتبهم؟

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أعلنت وزارة المالية أنها حوّلت الى مصرف لبنان رواتب العسكريين والموظفين كافة وكذلك معاشات المتقاعدين.كما تمّ تحويل رواتب ومستحقات المستشفيات الحكومية وسكك الحديد، وذلك ليُصار الى تحويلها الى المصارف الخاصة حيث يتسلمها المعنيون ابتداء من صباح يوم الاثنين ٣١ تموز .ولفتت الوزارة في بيان أنها عمدت مع صرف معاشات المتقاعدين عن شهر تموز ۲۰۲۳ إلى حسم محسومات تعاونية موظفي الدولة عن الزيادة المالية والتعويض المؤقت المقرّين بموجب القانون النافذ حكماً رقم ۱۰ تاريخ ۲۰۲۲/۱۱/۱٥ و المرسوم رقم ۱۱۲۲۷ تاريخ ۲۰۲۳/۹/۱۸ للمتقاعدين الخاضعين لها عن الفترة الممتدة من الأول من تشرين الأول ۲۰۲۲ ولغاية شهر تموز ۲۰۲۳، مشيرة إلى أن الحسم الذي حصل يمثل القسم الأكبر من المحسومات، وسيصار إلى حسم الرصيد المتبقي على تسع دفعات شهرية اعتباراً من الأول من آب القادم.أما في ما يتعلق بالتسوية الضريبية للمتقاعدين عن العام ۲۰۲۲، فإن الوزارة أكملت الدراسة المالية اللازمة لتحديد قيمة المبالغ المتوجب ردها للمتقاعدين، وستصرف اعتباراً من الأول من آب المقبل.وفي شأنٍ منفصل عن الرواتب والمعاشات ويرتبط بالملف الصحي، فقد أعلنت الوزارة أنها صرفت جميع المبالغ المتوجبة لوزارة الصحة العامة من غسيل الكلى والأمراض المستعصية وبلغ مجموعها /728/ مليار ليرة لبنانية، وأكدّت الوزارة أنها تولي الملفات الصحية أولوية وهي تقوم بواجبها في هذا المضمار.