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لبنان

مؤتمر صحافي للنائب الاول لحاكم مصرف لبنان الاثنين المقبل

Lebanon 24
28-07-2023 | 09:05
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 يعقد النائب الأول لحاكم مصرف لبنان الدكتور وسيم منصوري مؤتمرا صحافيا في الطابق السابع من مبنى مصرف لبنان في الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع في 31 تموز 2021، وفق بيان وحدة الاعلام والعلاقات العامة في المصرف.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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