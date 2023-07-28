مؤتمر صحافي للنائب الاول لحاكم مصرف لبنان الاثنين المقبل

يعقد النائب الأول لحاكم مصرف لبنان الدكتور وسيم منصوري مؤتمرا صحافيا في الطابق السابع من مبنى مصرف لبنان في الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع في 31 تموز 2021، وفق بيان وحدة الاعلام والعلاقات العامة في المصرف.

Advertisement