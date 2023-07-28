Advertisement

لبنان

دبوسي إفتتح المعرض المتخصص بمشروع تدريب الشباب وتشغيلهم في المرافىء المتوسطية

Lebanon 24
28-07-2023 | 09:35
A-
A+
Doc-P-1092100-638261583312648684.png
Doc-P-1092100-638261583312648684.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إفتتح رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس توفيق دبوسي المعرض المتخصص بشرح مرتكزات مشروع تدريب الشباب وتشغيلهم في المرافىء المتوسطية، بتنظيم وتعاون وتنسيق بين غرفتي طرابلس الكبرى وبيروت وجبل لبنان، في حضور مديرة الغرفة ليندا سلطان وفاعليات اقتصادية واجتماعية واكاديمية ومهتمين.
Advertisement

وجال دبوسي في أجنحة المعرض، من شركات وجامعات ومعاهد وأكاديميات تتمحور مهامها وأنشطتها حول استراتيجية تعزيز الشراكة اللوجيستية وتطوير المهارات والقدرات لتوفير فرص عمل ملائمة للدارسين والمتدربين الشباب في تلك المجالات المتخصصة.

وأثنى دبوسي على "مهنية الجهات المنظمة والمشاركة في هذا المعرض، سواء اكانت لبنانية او أوروبية او متوسطية"، لافتاً الى أن "الاهتمام بقطاع اللوجيستيات المرفئية يندرج في اطار المشاريع الوطنية لغرفة طرابلس الكبرى التي يجسدها مشروع منظومة اقتصادية متكاملة، يتضمن الى جانب قطاعات استثمارية متنوعة من مطار اقليمي دولي ومنصة للنفط والغاز ومنطقة اقتصادية خصوصا وتطوير الخدمات اللوجيستية لمرفأ لبنان من طرابلس الكبرى ليلبي احتياجات حركة الملاحة البحرية انطلاقا من منطقة شرقي المتوسّط التي تتواجد فيها جغرافيا المنظومة الإستثمارية".

من جهته شكر المشرف على تنظيم المعرض الدكتور أسامة غنيم دبوسي على رعايته واحتضانه لهذه الفعالية "التي من شأنها إعطاء قوة دفع لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعميق علاقات لبنان ببلدان الأورو متوسطية على كل المستويات لا سيما على نطاق حركة النقل البحري وتطوير الخدمات اللوجيستية التي تتطلبها حركة الملاحة البحرية".

 
المصدر: الوكالة الوطنية

لبنان

إقتصاد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:33 | 2023-07-28
12:32 | 2023-07-28
12:25 | 2023-07-28
12:03 | 2023-07-28
12:00 | 2023-07-28
12:00 | 2023-07-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website