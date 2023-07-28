دبوسي إفتتح المعرض المتخصص بمشروع تدريب الشباب وتشغيلهم في المرافىء المتوسطية

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إفتتح رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس توفيق دبوسي المعرض المتخصص بشرح مرتكزات مشروع تدريب الشباب وتشغيلهم في المرافىء المتوسطية، بتنظيم وتعاون وتنسيق بين غرفتي طرابلس الكبرى وبيروت وجبل لبنان، في حضور مديرة الغرفة ليندا سلطان وفاعليات اقتصادية واجتماعية واكاديمية ومهتمين.وجال دبوسي في أجنحة المعرض، من شركات وجامعات ومعاهد وأكاديميات تتمحور مهامها وأنشطتها حول استراتيجية تعزيز الشراكة اللوجيستية وتطوير المهارات والقدرات لتوفير فرص عمل ملائمة للدارسين والمتدربين الشباب في تلك المجالات المتخصصة.وأثنى دبوسي على "مهنية الجهات المنظمة والمشاركة في هذا المعرض، سواء اكانت لبنانية او أوروبية او متوسطية"، لافتاً الى أن "الاهتمام بقطاع اللوجيستيات المرفئية يندرج في اطار المشاريع الوطنية لغرفة طرابلس الكبرى التي يجسدها مشروع منظومة اقتصادية متكاملة، يتضمن الى جانب قطاعات استثمارية متنوعة من مطار اقليمي دولي ومنصة للنفط والغاز ومنطقة اقتصادية خصوصا وتطوير الخدمات اللوجيستية لمرفأ لبنان من طرابلس الكبرى ليلبي احتياجات حركة الملاحة البحرية انطلاقا من منطقة شرقي المتوسّط التي تتواجد فيها جغرافيا المنظومة الإستثمارية".من جهته شكر المشرف على تنظيم المعرض الدكتور أسامة غنيم دبوسي على رعايته واحتضانه لهذه الفعالية "التي من شأنها إعطاء قوة دفع لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعميق علاقات لبنان ببلدان الأورو متوسطية على كل المستويات لا سيما على نطاق حركة النقل البحري وتطوير الخدمات اللوجيستية التي تتطلبها حركة الملاحة البحرية".