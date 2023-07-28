Advertisement

لبنان

تزامناً مع إحياء ذكرى عاشوراء.. هذا ما ستشهده طرقات الضّاحية الجنوبية

Lebanon 24
28-07-2023 | 09:21
A-
A+
Doc-P-1092101-638261583459187383.jpg
Doc-P-1092101-638261583459187383.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صـدر عـن المديـريّة العامـّة لقـوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العـامّـة مـا يلــي:

لمناسبة ذكرى عاشوراء، سيقام، يوم السبت 28-7-2023، مسيرة حاشدة تجوب شوارع الضّاحية الجنوبيّة لمدينة بيروت.

 لذلك، وبناءً على قرار محافظ جبل لبنان، ستتّخذ المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، التّدابير التّالية:
Advertisement

أولاً: منع مرور الآليات على مختلف أنواعها، اعتباراً من السّاعة 1:30 من بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، ولحين انتهاء المراسم، عبر الطّرقات المؤدّية إلى الضّاحية، على أن يتم السّماح بمرور السّيّارات الخفيفة والدّراجات الآليّة، وبعد تفتيشها تفتيشاً دقيقاً، حصراً من المداخل التّالية:

- مدخل النّوّاب – طريق المطار مقابل اتّحاد بلديّات الضّاحية.

- حاجز "الكوكّودي" بجانب سور المطار.

- حاجز البركات في محلّة التيرو بالقرب من خزّانات المطار.

ثانياً: منع المرور على جادة عماد مغنيّة بالاتجاهين اعتباراً من مستديرة الصّيّاد شرقاً ومن طريق المطار القديمة غرباً، اعتباراً من السّاعة الخامسة من فجر يوم السّبت 29-7-2023 ولحين انتهاء المراسم.

 ثالثاً: إقفال الطريق في محيط المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وتحويل السيّر إلى المتفرّعات.

رابعاً: حظر إطلاق طائرات التدريب والمسيّرات (Drones)، على اختلاف أنواعها في سماء الضّاحية.

لذلك، يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم وعدم سلوك هذه الطرقات المذكورة أعلاه، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الدّاخلي، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً لإزدحام.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:33 | 2023-07-28
12:32 | 2023-07-28
12:25 | 2023-07-28
12:03 | 2023-07-28
12:00 | 2023-07-28
12:00 | 2023-07-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website