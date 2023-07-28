Advertisement

لبنان

سلامة: "المركزي" يُمكنه إحتواء الأزمة بعد مغادرتي

Lebanon 24
28-07-2023 | 09:35
A-
A+
Doc-P-1092104-638261591213976790.jpg
Doc-P-1092104-638261591213976790.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إنّ "المركزي" يُمكنه احتواء الأزمة بعد مغادرتي من خلال المبادرات النقدية".
 
 
وأضاف سلامة في حديثٍ لوكالة "رويترز": "عملت وفقًا للقانون خلال فترة ولايتي".
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
سلامة: انا"كبش محرقة" وودائع الناس ليست في مصرف لبنان بل في المصارف
lebanon 24
28/07/2023 19:57:11 Lebanon 24 Lebanon 24
سلامة: لا علاقة لي بجلسة الخميس الحكومية لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان ولا أوجّه أي نصيحة لأحد
lebanon 24
28/07/2023 19:57:11 Lebanon 24 Lebanon 24
سلامة: أموال ماريان الحويك ليست من مصرف لبنان ولا مني شخصيلً وهي اجتهدت في مصرف لبنان وكان راتبها كراتب أي مدير في المصرف وعلاقتنا وظيفية فقط
lebanon 24
28/07/2023 19:57:11 Lebanon 24 Lebanon 24
سلامة: لا يوجد في مصرف لبنان أي مبالغ لـ"فوري" ولن أجيب على أي سؤال حول "فوري" لأنني أجبت على هذا الموضوع في القضاء، ولا علاقة لي ولا لماريان الحويك بها
lebanon 24
28/07/2023 19:57:11 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

سلامة

مصرف لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:33 | 2023-07-28
12:32 | 2023-07-28
12:25 | 2023-07-28
12:03 | 2023-07-28
12:00 | 2023-07-28
12:00 | 2023-07-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website