سلامة: "المركزي" يُمكنه إحتواء الأزمة بعد مغادرتي

قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إنّ "المركزي" يُمكنه احتواء الأزمة بعد مغادرتي من خلال المبادرات النقدية".

وأضاف سلامة في حديثٍ لوكالة "رويترز": "عملت وفقًا للقانون خلال فترة ولايتي".