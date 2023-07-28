عثمان استقبل السفيرة الفرنسية

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان قبل ظهر اليوم في مكتبه في ثكنة المقر العام، السفيرة الفرنسية في لبنان السيدة آن غريو، في زيارة تم في خلالها عرض للأوضاع العامة في البلاد.

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