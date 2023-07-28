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لبنان

عثمان استقبل السفيرة الفرنسية

Lebanon 24
28-07-2023 | 10:06
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استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان قبل ظهر اليوم في مكتبه في ثكنة المقر العام، السفيرة الفرنسية في لبنان السيدة آن غريو، في زيارة تم في خلالها عرض للأوضاع العامة في البلاد.
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المصدر: الوكالة الوطنية

ان غريو

عماد عثمان

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