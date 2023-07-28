حليمة علي عودة غادرت أحد المخيّمات في عرسال ولم تَعُد... هل تعرفون مكانها؟

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صـدر عـــن المديريّـة العامّـة لقــوى الأمــن الدّاخلـي _ شعبــة العلاقــات العامّــة مـــا يلــــــــي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:- حليمة علي عودة (من مواليد عام 1990، سورية)التّي غادرت، عند السّاعة الرابعة من فجر تاريخ 26/07/2023، أحد مخيّمات النّازحين السوريّين في محلّة وادي الحصن- عرسال، ولم تَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو يعرفون مكانها الاتّصال بفصيلة عرسال في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 230036/28 للإدلاء بما لديهم من معلومات.