29
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
29
o
زحلة
31
o
بعلبك
30
o
بشري
29
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
نقابة الموظفين في تلفزيون لبنان تعلق التوقف عن العمل.. ولكن بشرط!
Lebanon 24
28-07-2023
|
10:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقد مجلس نقابة مستخدمي التلفزيون في لبنان اجتماعا مع مفوض الحكومة لدى تلفزيون لبنان المدير العام لوزارة الإعلام حسان فلحة ورئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، وكان نقاش مطول حول ما آلت اليه أوضاع الموظفين في تلفزيون لبنان.
Advertisement
وأوضح بيان لمجلس النقابة انه "في خلال اللقاء تم إطلاعنا على قرار صادر عن وزير المالية في 26 تموز 2023 بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الإعلام- تلفزيون لبنان بقيمة 17 مليار ليرة لبنانية لدفع المستحقات منذ شهر تشرين الثاني 2021 حتى أواخر آيار 2023".
أضاف: "وهي المرة الأولى التي تصل فيها المعاملة المتعلقة بمستحقاتنا الى هذه المرحلة المتقدمة لتحويلها مباشرة الى المصرف، على أن يتم دفعها الأسبوع المقبل لتزامن صدور هذا القرار مع أيام عطل( السبت والأحد)، وذلك بضمانة مفوض الحكومة ورئيس الإتحاد العمالي العام.
أمام هذا التطور، يقرر مجلس النقابة تعليق قرار التوقف عن العمل حتى صباح يوم الخميس 3/8/2023، على أنه وفي حال لم نقبض مستحقاتنا في هذه الفترة، يُعلن الإضراب العام المفتوح".
وختم البيان: "يبقى تضامننا هو الوسيلة الأنجع للوصول الى حقوقنا كاملة".
المصدر:
الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إشكالٌ يُفجّر حالة من الخوف والهلع في الشويفات... كيف بدأ؟
Lebanon 24
إشكالٌ يُفجّر حالة من الخوف والهلع في الشويفات... كيف بدأ؟
15:10 | 2023-07-27
27/07/2023 03:10:52
Lebanon 24
Lebanon 24
حبيب الفنانة المشهورة الممثل الشاب يطلب الطلاق من زوجته!
Lebanon 24
حبيب الفنانة المشهورة الممثل الشاب يطلب الطلاق من زوجته!
13:11 | 2023-07-27
27/07/2023 01:11:40
Lebanon 24
Lebanon 24
نجوى كرم تدخل موسوعة غينيس .."صاحبة الرداء الابيض"تضرب من جديد (صور وفيديو)
Lebanon 24
نجوى كرم تدخل موسوعة غينيس .."صاحبة الرداء الابيض"تضرب من جديد (صور وفيديو)
02:30 | 2023-07-28
28/07/2023 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة في ساعات الصباح الأولى... سيارة صدمت شاباً وقتلته
Lebanon 24
مأساة في ساعات الصباح الأولى... سيارة صدمت شاباً وقتلته
05:21 | 2023-07-28
28/07/2023 05:21:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يُواصل إنخفاضه... ما هي تسعيرته في هذه الأثناء؟
Lebanon 24
الدولار يُواصل إنخفاضه... ما هي تسعيرته في هذه الأثناء؟
09:45 | 2023-07-28
28/07/2023 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:33 | 2023-07-28
حدثٌ مهم سيشهده لبنان منتصف آب المُقبل.. وزير الطاقة يُعلن التفاصيل
12:32 | 2023-07-28
خبيرُ يكشف الكثير عن زلزال شباط الذي تأثر به لبنان.. ماذا أظهرت النتائج؟
12:25 | 2023-07-28
المجلس الوطني للخدمة الإجتماعية: لحماية الأطفال من كل أشكال العنف
12:03 | 2023-07-28
"تُحركها أجندات خارجية".. "فتح" تستنكر الحملة على سفير فلسطين في لبنان
12:00 | 2023-07-28
بيانٌ جديد من مصرف لبنان.. ماذا جاء فيه؟
12:00 | 2023-07-28
"حزب الله" يتحضّر لـ"فرصة تاريخيّة" تهزّ إسرائيل.. تقريرٌ "إستخباراتي" يكشف ما يجري!
فيديو
ميقاتي: إذا لم يتم انتخاب رئيس أخشى أن يمتد ما يحصل بمصرف لبنان إلى قيادة الجيش
Lebanon 24
ميقاتي: إذا لم يتم انتخاب رئيس أخشى أن يمتد ما يحصل بمصرف لبنان إلى قيادة الجيش
09:42 | 2023-07-27
28/07/2023 19:57:32
Lebanon 24
Lebanon 24
نجم لبناني شهير يُفجر مفاجأة: تعرّض للتحرش لسنوات.. ويكشف سبب سكوته (فيديو)
Lebanon 24
نجم لبناني شهير يُفجر مفاجأة: تعرّض للتحرش لسنوات.. ويكشف سبب سكوته (فيديو)
04:39 | 2023-07-26
28/07/2023 19:57:32
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل حوض الاستحمام.. شقيق باميلا الكيك يحاول انهاء حياتها بسبب ممثلة لبنانية! (فيديو)
Lebanon 24
داخل حوض الاستحمام.. شقيق باميلا الكيك يحاول انهاء حياتها بسبب ممثلة لبنانية! (فيديو)
01:41 | 2023-07-26
28/07/2023 19:57:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact