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لبنان

نقابة الموظفين في تلفزيون لبنان تعلق التوقف عن العمل.. ولكن بشرط!

Lebanon 24
28-07-2023 | 10:19
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عقد مجلس نقابة مستخدمي التلفزيون في لبنان اجتماعا مع مفوض الحكومة لدى تلفزيون لبنان المدير العام لوزارة الإعلام حسان فلحة ورئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، وكان نقاش مطول حول ما آلت اليه أوضاع الموظفين في تلفزيون لبنان.
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وأوضح بيان لمجلس النقابة انه "في خلال اللقاء تم إطلاعنا على قرار صادر عن وزير المالية في 26 تموز 2023 بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الإعلام- تلفزيون لبنان بقيمة 17 مليار ليرة لبنانية لدفع المستحقات منذ شهر تشرين الثاني 2021 حتى أواخر آيار 2023".
 
أضاف: "وهي المرة الأولى التي تصل فيها المعاملة المتعلقة بمستحقاتنا الى هذه المرحلة المتقدمة لتحويلها مباشرة الى المصرف، على أن يتم دفعها الأسبوع المقبل لتزامن صدور هذا القرار مع أيام عطل( السبت والأحد)، وذلك بضمانة مفوض الحكومة ورئيس الإتحاد العمالي العام.
 
أمام هذا التطور، يقرر مجلس النقابة تعليق قرار التوقف عن العمل حتى صباح يوم الخميس 3/8/2023، على أنه وفي حال لم نقبض مستحقاتنا في هذه الفترة، يُعلن الإضراب العام المفتوح".
 
وختم البيان: "يبقى تضامننا هو الوسيلة الأنجع للوصول الى حقوقنا كاملة".
المصدر: الوكالة الوطنية
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