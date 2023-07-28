أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ إمرأة سقطت على الصّخور في جزيرة الزيرة في صيدا، وقد أُصيبت بكسور وجروح في القدم واليدّ.



ونُقلت بسيّارة إسعاف إلى مستشفى قصب.