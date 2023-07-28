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لبنان

إمرأة سقطت على الصّخور في جزيرة الزيرة في صيدا

Lebanon 24
28-07-2023 | 10:29
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ إمرأة سقطت على الصّخور في جزيرة الزيرة في صيدا، وقد أُصيبت بكسور وجروح في القدم واليدّ.

ونُقلت بسيّارة إسعاف إلى مستشفى قصب.
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