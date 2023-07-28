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لبنان
القوال: للتعاون وملء النقص في العملية القانونية بشأن الموقوفين بتهم التعاطي والإدمان
Lebanon 24
28-07-2023
|
10:37
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إستقبلت نقيبة المحامين في طرابلس ماري تراز القوال وفدا من "جمعية المنهج" و"تجمع أم النور"، ضم: رئيس "جمعية المنهج" محمود الأحمد ومن "تجمع أم النور" العضو المؤسس إيلي وهيبه ومدير مركز "فرصة" زياد الخوري، رئيس "المؤسسة اللبنانية للإعلام والتنمية" أحمد الأيوبي وذلك في حضور أمين صندوق النقابة محمود هرموش وعدنان عرابي ورانيا نعوشي.
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وهدفت الزيارة لبحث التعاون في إطلاق العمل في مركز "فرصة" لعلاج وإعادة تأهيل المدمنين على آفة المخدرات، وإطلاع النقيبة على ما جرى إنجازه من تقدم في المشروع والبحث في دعم تشغيله ليكون المركز الأول في الشمال المختص بهذا المجال، كما كانت فرصة لشكر النقيبة القوال على حضورها حفل إطلاق مركز "فرصة" واهتمامها القانوني والاجتماعي بمواجهة آفة المخدِّرات وحرصها على توفير مقومات العدالة وحسن تطبيق القانون.
ورحبت النقيبة القوال بالوفد بما يمثله من مؤسسات فاعلة في الخدمة الاجتماعية، وأكدت أهمية التعاون بين نقابة المحامين والمجتمع المدني بمؤسساته المختصة، وخاصة في مجال التصدي لآفة المخدرات التي غزت كل مفاصل المجتمع وباتت تهدد الشباب والأجيال بحياتها ومستقبلها"، مشيدة بمشروع مركز "فرصة" وبتعاون المرجعيات الدينية لدعمه في إطار الشراكة الإسلامية المسيحية التي تحصن الوطن، وأعلنت "أن أبواب النقابة مفتوحة لكل أشكال التشبيك والتعاون المنتج لأن مشروع فرصة يملأ النقص الكبير الحاصل في العملية القانونية المتعلقة بالتعامل مع الموقوفين بتهم التعاطي والإدمان الذين يجب ان يخضعوا للعلاج وهو أمر متعذر خاصة في الشمال لعدم وجود مراكز مختصة".
وأكدت النقيبة القوال دعم مركز "فرصة" لتشكيل بيئة حاضنة لهذا المشروع واضعة إمكانياتها في خدمة إنجاحه عمليا ومعنويا، وفي المساندة القانونية على مستوى التشريع وتحقيق العدالة.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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