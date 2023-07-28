Advertisement

لبنان

كلاس استقبل وفدا من السفارة الروسية والمركز الثقافي

Lebanon 24
28-07-2023 | 10:50
A-
A+
Doc-P-1092125-638261631010175940.png
Doc-P-1092125-638261631010175940.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلاس في مكتبه وفدا من سفارة روسيا الاتحادية في لبنان يرافقه مسؤولون في المركز الثقافي الروسي في بيروت.
 
وضم الوفد القائم بالأعمال لروسيا الاتحادية في لبنان مكسيم رومانوف والسكرتير الأول في السفارة إيفان ميدفيدسكي ونائب مدير المركز الثقافي الروسي في بيروت ديمتري سيبكين ورئيسة القسم الثقافي سفتلانا صفا ورئيسة القسم التربوي لاريسا شكر.
Advertisement
 
وسلم رومانوف الى الوزير كلاس دعوة رسمية للمشاركة في أعمال المؤتمر العالمي الثاني للشباب الذي تستضيفه مدينة قازان الروسية في الفترة من 28 الى 30 آب المقبل، فوعد بتلبيتها، كما جرت مناقشة مشاركة لبنان في الحدث المرتقب "ألعاب المستقبل" من خلال الاتحاد اللبناني للالعاب الالكترونية.

وعرض وفد المركز الثقافي الروسي في بيروت لأنشطته والفعاليات التي يقيمها وتفاعل اللبنانيين معها عارضا أفكارا لأنشطة مشتركة.
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:33 | 2023-07-28
12:32 | 2023-07-28
12:25 | 2023-07-28
12:03 | 2023-07-28
12:00 | 2023-07-28
12:00 | 2023-07-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website