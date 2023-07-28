كلاس استقبل وفدا من السفارة الروسية والمركز الثقافي

Advertisement

استقبل وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلاس في مكتبه وفدا من سفارة روسيا الاتحادية في لبنان يرافقه مسؤولون في المركز الثقافي الروسي في بيروت.وضم الوفد القائم بالأعمال لروسيا الاتحادية في لبنان مكسيم رومانوف والسكرتير الأول في السفارة إيفان ميدفيدسكي ونائب مدير المركز الثقافي الروسي في بيروت ديمتري سيبكين ورئيسة القسم الثقافي سفتلانا صفا ورئيسة القسم التربوي لاريسا شكر.وسلم رومانوف الى الوزير كلاس دعوة رسمية للمشاركة في أعمال المؤتمر العالمي الثاني للشباب الذي تستضيفه مدينة قازان الروسية في الفترة من 28 الى 30 آب المقبل، فوعد بتلبيتها، كما جرت مناقشة مشاركة لبنان في الحدث المرتقب "ألعاب المستقبل" من خلال الاتحاد اللبناني للالعاب الالكترونية.وعرض وفد المركز الثقافي الروسي في بيروت لأنشطته والفعاليات التي يقيمها وتفاعل اللبنانيين معها عارضا أفكارا لأنشطة مشتركة.