"التيار" يفصل "مستقيلين"

علم "لبنان 24" ان مجلس التحكيم في "التيار الوطني الحر" اتخذ قرار فصل بحق 8 اشخاص من المنتسبين الى التيار في قضاء عاليه على خلفية ملاحظاتهم على اداء القيادة الحالية لـ"التيار".

ووفق المعلومات فان "المفصولين تبلغوا القرار عبر هواتفهم الخلوية علما انهم من بين حوالى 70 شخصا كانوا قدموا استقالاتهم قبل تسعة اشهر وخمسة عشر يوما، وجرى الاتصال بهم سابقا للتفاوض معهم بشأن التراجع عن الاستقالة".

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ووفق المعلومات" فان المفصولين في صدد توجيه رسائل نصية تعمم على وسائل التواصل لشرح ملابسات ما حصل".