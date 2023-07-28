Advertisement

لبنان

"التيار" يفصل "مستقيلين"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
28-07-2023 | 10:48
A-
A+
Doc-P-1092127-638261635786614600.jpg
Doc-P-1092127-638261635786614600.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علم "لبنان 24" ان مجلس التحكيم في "التيار الوطني الحر" اتخذ قرار فصل بحق 8 اشخاص من المنتسبين الى التيار في قضاء عاليه على خلفية ملاحظاتهم على اداء القيادة الحالية لـ"التيار".
ووفق المعلومات فان "المفصولين تبلغوا القرار عبر هواتفهم الخلوية علما انهم من بين حوالى 70 شخصا كانوا قدموا استقالاتهم قبل تسعة اشهر وخمسة عشر يوما، وجرى الاتصال بهم سابقا للتفاوض معهم بشأن التراجع عن الاستقالة".
Advertisement
 ووفق المعلومات" فان المفصولين في صدد توجيه رسائل نصية تعمم على وسائل التواصل لشرح ملابسات ما حصل".
 
 
 
 
 

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:33 | 2023-07-28
12:32 | 2023-07-28
12:25 | 2023-07-28
12:03 | 2023-07-28
12:00 | 2023-07-28
12:00 | 2023-07-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website