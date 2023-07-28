29
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
29
o
زحلة
31
o
بعلبك
30
o
بشري
29
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
هجومٌ من سامي الجميّل ضدّ "حزب الله".. هكذا تحدّث عنه!
Lebanon 24
28-07-2023
|
11:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
حمّل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل "حزب الله المسؤولية عن الأزمات السياسية والشغور الرئاسي، بسبب استخدامه منطق الاستقواء والهيمنة"، مؤكداً "الاستمرار في المواجهة، لأن الرضوخ يعني تسليم البلد له".
Advertisement
وتخوّف الجميل في حديث إلى صحيفة "القبس" الكويتية، من "تفكك المعارضة، وتكرار الخطيئة السابقة"، موضحاً "أهمية التنسيق الدائم بين أطرافها، والعمل على وضع تصور مشترك للمرحلة المقبلة".
واعتبر الجميل أن كل الأزمات التي يعيشها لبنان هي وليد خللٍ في النظام السياسي، وقال: "قد يكون النظام هو المسؤول عن 20 في المئة من مشاكلنا، ولكن ليس النظام السياسي هو ما يمنع انتخاب رئيس جمهورية، بل محاولة حزب الله فرض هيمنته على باقي المكونات اللبنانية. إنَّ منطق الاستقواء والهيمنة هو الذي يمنع البرلمان من الانعقاد، وإلا كنا عقدنا دورات متتالية، وانتخبنا رئيس جمهورية".
وتابع: "حزب الله يضرب مبدأ المساواة بين اللبنانيين، هو من يقرر عنهم، وهو من يمتلك القدرة على تعطيل الاستحقاقات الدستورية، وعلى جر البلد إلى حرب، فيما الآخرون تحت سقف القانون. نحن اليوم أمام خيارين: إما الرضوح أو المواجهة، فبمجرد أن نسلم لمشيئة حزب الله سيُصار إلى انتخاب رئيس جمهورية، لكن في المقابل نكون سلمنا البلد إلى حزب الله ووضعناه في محور الممانعة، وهذا ما لن يحصل".
ورداً على سؤال، قال الجميّل: "لا يزال جهاد أزعور مرشحنا لرئاسة الجمهورية، بتأكيد من كل الأفرقاء الذين دعموا هذا الترشيح، وقد تبلّغت رسمياً من التيار الوطني الحر بأنهم مستمرون في هذا الخيار، كما من باقي الأحزاب ومن النواب المستقلين والتغييريين".
وأكمل: "نريد رئيساً يوحّد اللبنانيين. جهاد أزعور ليس محسوباً على أحد، وأيّده "التيار الوطني الحر"، حليف حزب الله، وبالتالي، هو قادر على جمع اللبنانيين. المشكلة أن الحزب يريد رئيساً مطواعاً، لا رئيساً يوحّد اللبنانيين".
وتابع: "التقيت الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، وأفضل أن تبقى المداولات بيننا سرية. كمعارضة، دعمنا الوزير السابق جهاد أزعور، باعتباره خياراً ثالثاً، وليس مرشح مواجهة. فليطرح الثنائي الشيعي اسماً توافقياً كما فعلنا".
وعن العلاقة مع "القوات اللبنانية"، أشار الجميل إلى أن التواصل دائم في كل المواقف، لافتاً إلى أن "التنسيق مستمر في حين أن اللقاءت غير مهمة"، وقال: "نسعى إلى وضع تصور مُشترك للمرحلة المقبلة".
وفي ما خصّ ملف حاكمية مصرف لبنان، قال الجميل: "لدينا 3 خيارات: إما التمديد لحاكم البنك المركزي الحالي رياض سلامة، أو تسلّم نواب الحاكم مهامه، أو تعيين الحكومة حاكماً جديداً. وهذه الخيارات تشبه طريقة تخيير أحد ما بشأن الطريقة التي يفضّل أن ينتحر بها. لسنا مضطرين للذهاب نحو حلول انتحارية بينما الحل موجود.. حل يسمح بتعيين حاكم جديد، بتشكيل حكومة مكتملة الصلاحيات، باستنهاض البلد ورد الأمل للبنانيين: انتخاب رئيس للجمهورية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إشكالٌ يُفجّر حالة من الخوف والهلع في الشويفات... كيف بدأ؟
Lebanon 24
إشكالٌ يُفجّر حالة من الخوف والهلع في الشويفات... كيف بدأ؟
15:10 | 2023-07-27
27/07/2023 03:10:52
Lebanon 24
Lebanon 24
حبيب الفنانة المشهورة الممثل الشاب يطلب الطلاق من زوجته!
Lebanon 24
حبيب الفنانة المشهورة الممثل الشاب يطلب الطلاق من زوجته!
13:11 | 2023-07-27
27/07/2023 01:11:40
Lebanon 24
Lebanon 24
نجوى كرم تدخل موسوعة غينيس .."صاحبة الرداء الابيض"تضرب من جديد (صور وفيديو)
Lebanon 24
نجوى كرم تدخل موسوعة غينيس .."صاحبة الرداء الابيض"تضرب من جديد (صور وفيديو)
02:30 | 2023-07-28
28/07/2023 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة في ساعات الصباح الأولى... سيارة صدمت شاباً وقتلته
Lebanon 24
مأساة في ساعات الصباح الأولى... سيارة صدمت شاباً وقتلته
05:21 | 2023-07-28
28/07/2023 05:21:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يُواصل إنخفاضه... ما هي تسعيرته في هذه الأثناء؟
Lebanon 24
الدولار يُواصل إنخفاضه... ما هي تسعيرته في هذه الأثناء؟
09:45 | 2023-07-28
28/07/2023 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:33 | 2023-07-28
حدثٌ مهم سيشهده لبنان منتصف آب المُقبل.. وزير الطاقة يُعلن التفاصيل
12:32 | 2023-07-28
خبيرُ يكشف الكثير عن زلزال شباط الذي تأثر به لبنان.. ماذا أظهرت النتائج؟
12:25 | 2023-07-28
المجلس الوطني للخدمة الإجتماعية: لحماية الأطفال من كل أشكال العنف
12:03 | 2023-07-28
"تُحركها أجندات خارجية".. "فتح" تستنكر الحملة على سفير فلسطين في لبنان
12:00 | 2023-07-28
بيانٌ جديد من مصرف لبنان.. ماذا جاء فيه؟
12:00 | 2023-07-28
"حزب الله" يتحضّر لـ"فرصة تاريخيّة" تهزّ إسرائيل.. تقريرٌ "إستخباراتي" يكشف ما يجري!
فيديو
ميقاتي: إذا لم يتم انتخاب رئيس أخشى أن يمتد ما يحصل بمصرف لبنان إلى قيادة الجيش
Lebanon 24
ميقاتي: إذا لم يتم انتخاب رئيس أخشى أن يمتد ما يحصل بمصرف لبنان إلى قيادة الجيش
09:42 | 2023-07-27
28/07/2023 19:58:15
Lebanon 24
Lebanon 24
نجم لبناني شهير يُفجر مفاجأة: تعرّض للتحرش لسنوات.. ويكشف سبب سكوته (فيديو)
Lebanon 24
نجم لبناني شهير يُفجر مفاجأة: تعرّض للتحرش لسنوات.. ويكشف سبب سكوته (فيديو)
04:39 | 2023-07-26
28/07/2023 19:58:15
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل حوض الاستحمام.. شقيق باميلا الكيك يحاول انهاء حياتها بسبب ممثلة لبنانية! (فيديو)
Lebanon 24
داخل حوض الاستحمام.. شقيق باميلا الكيك يحاول انهاء حياتها بسبب ممثلة لبنانية! (فيديو)
01:41 | 2023-07-26
28/07/2023 19:58:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact