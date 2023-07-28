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لبنان

خبرٌ طارئ جداً عن الدولار و "صيرفة".. هذا ما ستشهدهُ المصارف بعد يومين

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-07-2023 | 11:43
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توقَّعت مصادر مصرفيّة أن يتهافتَ موظّفو القطاع العام إلى المصارف خلال يوم الإثنين المقبل بغية قبض رواتبهم التي أعلنت وزارة المالية، اليوم الجمعة، تحويلها بالكامل.
وقالت المصادر لـ"لبنان24" إنَّ تهافت الموظفين سيكونُ مرتبطاً بأمرٍ أساسي وهو مخاوفهم من إمكانيّة توقف منصّة "صيرفة" عن العمل تزامناً مع إنتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يوم 31 تمّوز الجاري، أي يوم الإثنين الذي سيُصادف تاريخ تحويل الرواتب إلى المصارف. 
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وكشفت المصادر أنَّه لم تصدر أيّ تعليمات مصرفيّة جديدة تشير إلى أنّ المنصة ستتوقف بعد يوم الإثنين، مشيرة إلى أنّ التوجه العام والقائم حالياً يقضي بتقاضي جميع الموظفين رواتبهم بالدولار على أساس "صيرفة" مثلما كان يجري سابقاً، سواء يوم الإثنين 31 تموز أو بعده، وأضافت: "المصارف تلقت الدولارات اللازمة من مصرف لبنان لقاء تمويل عمليات دفع الرواتب على أساس المنصة، والأمرُ هذا سيكونُ ملموساً في كافة المصارف وعبر الصرافات الآليّة".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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