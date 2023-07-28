"اليونيفيل" تكشفُ هوية الجنديّ ضحية حادث صور المأسوي.. وهذا ما أعلنتهُ

أعلنت قيادة "اليونيفيل" في لبنان، اليوم الجمعة، وفاة أحد الجنود التابعين لها وذلك إثر حصول حادث تصادم بين مركبتين في محيط بلدة الضهيرة - جنوب لبنان.

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وقالت "اليونيفيل" في بيانٍ صادر عنها إنّ الحادث وقع بين آلية عائدة لها وسيارة مدنية، وأضافت: "بكل أسف، ننعي أحد حفظة السلام التابعين لليونيفيل من غانا، والذي فقد حياته بشكل مأسوَي في الحادث، ونتقدم بأحر التعازي والمواساة لعائلته في غانا في هذا المصاب الأليم".

وأكمل البيان: "كذلك، فإننا نشعر بالحزن العميق، لأنّ مدنياً لبنانياً واثنين من أفراد حفظ السلام الغانيين الآخرين أصيبوا بجروح خطيرة في التصادم، وتم نقلهم على الفور إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة".