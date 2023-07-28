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لبنان

"تُحركها أجندات خارجية".. "فتح" تستنكر الحملة على سفير فلسطين في لبنان

Lebanon 24
28-07-2023 | 12:03
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أبدت قيادة حركة "فتح" في منطقة صور خلال اجتماعها، اليوم الجمعة، "استغرابها واستنكارها للهجمة التي تستهدف وتمسُّ سفير دولة فلسطين في لبنان عضو المجلس الثوري لحركة فتح أشرف دبور، خصوصاً في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الثابت المرابط والمدافع عن أولى قبلة للمسلمين، من هجمة إسرائيلية كبيرة".
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ورفضت القيادة في بيان، "محاولة النيل من سفير دولة فلسطين في لبنان، الرجل الشجاع والسياسي المحنك، وصاحب المواقف الانسانية الذي يسعى دائما لوحدة شعبنا وفصائلنا، ويعمل على حماية المخيمات والتجمعات الفلسطينية واستقرارها وأمن وأمان أبناء شعبنا الفلسطيني اللاجئ في لبنان".

ورأت أن "هذه الحملة تحركها أجندات خارجية خارجة عن الصف الوطني الفلسطيني، لا تستهدف سعادة السفير فقط بل الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، كما تستهدف الشاهد الوحيد على نكبة شعبنا وحقوقه المشروعة بالعودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وأكدت "فتح" "وقوفها وأبناء الشعب الفلسطيني إلى جانب ممثلها الشرعي في لبنان السفير أشرف دبور"، محذرة من "المساس والتطاول على رموزها وقياداتها وكوادرها". 

وحيت "كافة أبناء الشعب الفلسطيني الذي عبر من خلال كتاباته عبر الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن استنكاره وشجبه لما يتعرض له سعادة السفير أشرف دبور من استهداف"، مؤكدة عدم سماحها "لأي كان بالتدخل في شؤوننا الداخلية أو العبث بمصير اللاجئين والمساس بأمن وأمان أبناء شعبنا واستقرار مخيماتنا وتجمعاتنا".
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