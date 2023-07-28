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لبنان

خبيرُ يكشف الكثير عن زلزال شباط الذي تأثر به لبنان.. ماذا أظهرت النتائج؟

Lebanon 24
28-07-2023 | 12:32
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نشر الخبير الجيولوجي طوني نمر تغريدة عبر حسابه على "تويتر" جاء فيها: 
 
"أنهيت اليوم عملي الميداني على فالق الزلزال الأول ل 6 شباط 2023 بطول 350 كلم، وأنتقل غداً للعمل على فالق الزلزال الثاني بطول 150 كلم.
 
النتائج الأولية تظهر أن المناطق ذات الصخور المتماسكة مثل مدينة كهرمان مرعش تأثّرت أقل بكثير من المناطق التي تحوي ترسبات هشة مثل مدينة هاتاي.
 
كما أن المباني المؤلفة من طابق الى 3 طوابق تأثرت أقل بكثير من المباني ذات الطوابق العديدة، والمباني ذات الأساسات المترابطة أو المشيّدة على بلاطة اسمنت (platform) أظهرت مقاومة لافتة للاهتزازات. 
 
بالتأكيد لدي الكثير من المعطيات الإيجابية التي تحتاج الى التحليل والتنقيح قبل وضعها بمتناول أصحاب الاختصاص، وأحيطكم علماً بها تباعاً". 
 
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