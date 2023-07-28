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لبنان

تطور جديد.. رئيس بلديّة بيروت يُقدّم إستقالته

Lebanon 24
28-07-2023 | 13:07
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أفادت قناة الـ"ام تي في" بأنَّ رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني قدم استقالته من منصبه لدواعٍ صحيّة.
 
وفي حديث مع قناة "الجديد"، قال عيتاني تعليقاً على قرار استقالته: "حان وقت الراحة واستقالتي قدمتها لوزير الداخلية ولن أتراجع عنها".
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وفي حال تمّ قبول الإستقالة رسمياً لدى الجهات المعنية، فإنه من المنتظر أن يُصدر وزير الداخلية والبلديات بسّام المولوي قراراً بتكليف أحد أعضاء مجلس بلدية بيروت لترؤس المجلس البلدي إلى حين إجراء إنتخابات البلدية.
 
 
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