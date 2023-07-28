بعد انخفاضه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟

وكان قد سجّل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 89400 و89700 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ. Advertisement

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 89700 و90000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.