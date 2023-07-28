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لبنان
اتحاد الجامعات الدولي منح الحلبي وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى
Lebanon 24
28-07-2023
|
13:43
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أعلنت مستشارة رئيس اتحاد الجامعات الدولي للشؤون الفرنكوفونية ريما يونس في بيان أنَّ "اتحاد الجامعات الدولي IUU منح وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى لوزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي لمساهماته البارزة وإنجازاته في تطوير الجامعات اللبنانية وتحديثها ومساهماته العلمية والأكاديمية والثقافية ودعم مسيرة الجامعات اللبنانية نحو العالمية ورفع كفاءات الأساتذة الجامعيين".
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وأشارت إلى أن "هذا الوسام يقدم عادة إلى الدولة والمجتمع والشخصيات التي لديها مساهمات في مختلف مجالات الحياة، خصوصا العلمية والأكاديمية والثقافية".
ولفتت إلى أن "رئيس الاتحاد البروفسور الدكتور محمد خير الغباني قام، بحضور وزير التربية الدكتور آلان محمد سعيد ووكيل وزير التربية العراقية الدكتور فلاح قيسي بمنح الوسام للوزير الحلبي، وتسلم الوسام وليد زين الدين مسؤول المنح في الوزارة وممثل الوزير في مؤتمر الشرق الأوسط الثاني للتعليم والتكنولوجيا والطلاب".
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