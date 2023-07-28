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لبنان

خطوة حصلت اليوم.. هذا جديد النزاع الحدودي بين قضاءي المنية وبشرّي

Lebanon 24
28-07-2023 | 14:09
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تقدمت بلدية بقاعصفرين عبر وكيلها القانوني المحامي مازن اسطنبولي، اليوم الجمعة، بطلب رد القاضي العقاري الإضافي في الشمال القاضي تيريز مقوم لعلة التحيز الواضح، في ما يعرف بالنزاع الحدودي بين قضاء المنية الضنية من جهة وبين قضاء بشري من جهة أخرى.
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يُذكر أن بلدية بقاعصفرين تقدمت سابقاً بطلب نقل الدعوى لعلة الارتياب المشروع بوجه القاضي تيريز المقوم أمام محكمة التمييز في بيروت في النزاع عينه.
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