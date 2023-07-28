جريمة مروّعة في بيروت.. هكذا خسر رجلٌ حياته أثناء دفاعه عن زوجته!

توفّي المواطن "ب.م." إثر عراكٍ وقع بينه وبين أحد السّارقين في منطقة الطيونة، اليوم الجمعة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في بيروت.



Advertisement وأشارت المصادر إلى أنه وأثناء مرور "ب.م." برفقة زوجتهِ على الطّريق العام أمام حلويات البابا في المنطقة المذكورة، اقترب شابٌّ مجهول الهوية على متن دراجة نارية سوداء اللون من الزوجين بهدف نشل حقيبة كانت السيدة زوجة "ب.م.". وأشارت المصادر إلى أنه وأثناء مرور "ب.م." برفقة زوجتهِ على الطّريق العام أمام حلويات البابا في المنطقة المذكورة، اقترب شابٌّ مجهول الهوية على متن دراجة نارية سوداء اللون من الزوجين بهدف نشل حقيبة كانت السيدة زوجة "ب.م.".