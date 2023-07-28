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لبنان

جريمة مروّعة في بيروت.. هكذا خسر رجلٌ حياته أثناء دفاعه عن زوجته!

Lebanon 24
28-07-2023 | 14:16
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توفّي المواطن "ب.م." إثر عراكٍ وقع بينه وبين أحد السّارقين في منطقة الطيونة، اليوم الجمعة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في بيروت.

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وأشارت المصادر إلى أنه وأثناء مرور "ب.م." برفقة زوجتهِ على الطّريق العام أمام حلويات البابا في المنطقة المذكورة، اقترب شابٌّ مجهول الهوية على متن دراجة نارية سوداء اللون من الزوجين بهدف نشل حقيبة كانت السيدة زوجة "ب.م.". 

ووفقاً للمصادر، فإن عراكاً وقع في تلك الأثناء بين الرجل واللص في محاولة لمنع سرق الحقيبة، ما أسفر عن وقوع "ب.م." على رأسه وإصابته بنزيفٍ حاد أدَّى إلى وفاته.
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