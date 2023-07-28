نصرالله: لا نبحثُ عن المناصب ولا ننافس أحداً على سلطةٍ ومال

أكّدَ الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله أنّ "ميزة المقاومة في لبنان هي أنها كانت لله وفي سبيله منذ اليوم الأول لإنطلاقتها"، وقال: "لم نكن نريدُ أن ننافس أحداً لا على منصب ولا على سلطة ومال وجاه".

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كلامُ نصرالله جاء خلال المجلس العاشورائي المركزي الذي أقيمَ في باحة عاشوراء بالضاحية الجنوبية لبيروت، اليوم الجمعة، حيثُ قال: "نحنُ لا نبحث عن المناصب ولا هدفنا ذلك كما يفعل كثير من السياسيين، وتواجدنا في السلطة في أيّ موقع من المواقع يجب أن يكون وسيلة وليس هدفاً، والأساس لدينا هو خدمة الناس وتخفيف آلامهم ومصائبهم".

وفي سياق حديثه، استنكر نصرالله التفجير الذي وقع أمس في منطقة السيدة زينب قرب العاصمة السورية دمشق، مشيراً إلى أنّ كل المؤشرات تؤكد وجود بصمات إرهابية وراء ذاك العمل، وقال: "الهدف واضح إلا أن الإرهابيين لن يتمكنوا من تحقيقه، ونقول أيضاً إنّ محبي أهل البيت في سوريا سيحيون غداً يوم العاشر من مُحرّم وبكثافة وأكثر من أيّ عام مضى".

وأكمل: "نتوجه بالشكر لكل الذين بذلوا جهودهم لإحياء المناسبة هذا العام للأجهزة الأمنية وكل الذين نظّموا وأداروا وأقاموا هذه المجالس وأصحاب المضائف وكل ما كان له مساهمة على صعيد إحياء المناسبة".

وأضاف: "نتوجه بالشكر لكل الذين دعموا ماليًّا وأنفقوا وكل من أقام المسيرات والشكر مسبقًا لكلّ الذين سيحضرون في مسيرات الغد في كل المدن والبلدات. كذلك، نتوجه بالشكر لكل الجيران في المجمعات والمساجد والساحات والمضائف وكل سكان الأحياء وإن شاء الله هم شركاء في الأجر والثواب ونعتذر منهم لما لحق بهم من أذى وخصوصاً في مجلسنا هذا".













