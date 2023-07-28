جميل السيّد يتحدّث عن "خيانة وطنية".. من المقصود بكلامه؟

نشرَ النائب جميل السيد عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) نصاً جاء فيه: لأنَّ حدود لبنان الجنوبية مرسّمة كلّياً ومعترف بها رسمياً ودولياً، فإنّ كلام مندوبة لبنان في مجلس الامن اليوم عن استعداد لبنان لترسيم الحدود البرية الجنوبية في النقاط المختلَف عليها، هي خيانة وطنية بكل ما للكلمة من معنى، وتقع مسؤوليتها على وزير الخارجية والحكومة ما لم يصدر نفي رسمي بكتاب خطي عنهما ويتم استدعاء المندوبة وعزلها من موقعها".

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