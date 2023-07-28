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لبنان
لودريان يهدد بـ " الفرصة الاخيرة" ومحاوره يرد:طوّل بالك
Lebanon 24
28-07-2023
|
23:11
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كتب عماد مرمل في" الجمهورية"؛ تشاطر الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان على القاموس، مروّجاً خلال لقاءاته مع القيادات اللبنانية لمفهوم التشاور او طاولة العمل بدل طاولة الحوار التي باتت تتسبب بحساسية لدى البعض في الداخل، وهو كان حريصاً في مداولاته على التفريق بين الأمرين.
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وبغية إعطاء الطرح الفرنسي قوة دفع ونوعاً من «الوهرة»، هدّد لودريان خلال اجتماعاته بأنّ اقتراحه يشكّل «الفرصة الأخيرة»، ما أزعج إحدى الشخصيات التي التقت به، معتبرةً انّه «لم يكن جائزاً أن يخاطبنا بهذه اللهجة التي تنطوي على تهويل، ولا أن يجمع الصالح والطالح في خانة واحدة»، ولافتة إلى انّ التجارب أثبتت ان ليست هناك فرصة أخيرة في لبنان الذي يعود في كل مرة من الهاوية، وإن تأخّر الوقت أحياناً بسبب الكيد او النكد السياسي، وبالتالي المطلوب من لودريان ان «يطوّل باله علينا».
وتلفت الشخصية الممتعضة إلى انّ الرئيس مانويل ماكرون زار شخصياً لبنان مرتين بعد انفجار المرفأ وطرح مبادرته الشهيرة التي لم تسفر عن نتيجة ولكنه لم ينكفئ، «ولذلك لا يصح إطلاق مواقف قاطعة ويجب التعامل بواقعية مع الوضع اللبناني المعقّد».
وتشير الشخصية إيّاها الى انّ المحك الحقيقي لا يكمن في مواصفات الرئيس أو برنامج ولايته الذي صار جوهره الإصلاحي واضحاً ولم يعد اختراعاً للبارود، وإنما يتمثل في اختيار الشخص الملائم الذي يملك حقاً ارادة الإصلاح والقدرة على تطبيقه.
ووفق انطباعات الشخصية إيّاها، فإنّ السعودية نجحت في استعادة المبادرة وإعادة ضبط التحرّك الفرنسي على إيقاع معاييرها، مشيرة الى انّ تشديد لودريان على المواصفات والبرنامج ينسجم مع الموقف السعودي الأساسي حيال الاستحقاق الرئاسي.
وتعتبر تلك الشخصية انّ الرياض باتت لاعب الظل الأقوى في الملف الرئاسي، «إذ انّ إيران وسوريا لا تريدان حصول اي مشكلة جديدة معها بعد المصالحة التي تمّت بينهما وبينها، وفرنسا لديها مصالح اقتصادية معها، ولبنان يعوّل على مساعداتها في المستقبل، اما هي فإنّها تنتظر من سيُنتخب حتى تبني على الشيء مقتضاه».
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