29
o
بيروت
30
o
طرابلس
31
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
26
o
النبطية
27
o
زحلة
31
o
بعلبك
30
o
بشري
29
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تشريع الضرورة أولويّة لتأمين الانتقال الهادىء في «المركزي» وموازنة 2023
Lebanon 24
28-07-2023
|
23:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
يشير عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب ميشال موسى، إلى أن التشريع النيابي يستلزم توافقاً سياسياً ما زال حتى اللحظة غير متوافر، مؤكداً لـ «الديار» وجود أكثر من مشروع قانون بانتظار التشريع في المجلس النيابي خصوصاً مع إطالة أمد الفراغ الرئاسي.
Advertisement
ويعتبر النائب موسى أن انعقاد جلســة تشــريعية، مــا زال مرهوناً بالاتصــالات والمحاولات التي تقــوم بها الأطــراف السياسية المعنــية مع القوى المعارضـة لتشــريع الضرورة، علماً أن مطالب نواب حاكم مصرف لبنان على مستوى التشريع، معلقة على مواقف هذه القوى التي لا تزال ترفض المشاركة بأي جلسة نيابية مخصصة لتشريع القوانين الضرورية لاستمرار انتظام عمل المؤسسات.
ومن هنا، يركز النائب موسى على أن تأمين ظروف الإنتقال من مرحلة إلى أخرى في حاكمية مصرف لبنان، هي من الأسباب الرئيسية التي تدفع نحو العمل لإنجاز تشريعات معينة يطالب بها نواب الحاكم من اجل القيام بمهمتهم، علماً ان هذه المطالب تشكل جزءاً من المطالب الإصلاحية، ولذلك فإن الآمال معلقة على موافقة المعترضين من أجل تبديد هذه العقبات، خصوصاً في ظل الشغور الرئاسي الذي طال زمنــه.
ورداً على سؤال حول الكتل النيابية التي ستعترض على التشريع، يدعو موسى إلى ترقب المواقف النهائية المنتظرة في الساعات الـ48 المقبلة، حيث أن كل كتلة ستعلن موقفها في هذا المجال، مكرراً بالتالي أولوية التشريع لأسباب عدة وليس فقط لتأمين الفترة الانتقالية في حاكمية مصرف لبنان، بل لاحقاً قانون الموازنة التي تُعتبر ضابط الإيقاع المالي في البلاد، وهي التي تعطي رؤية واضحة بالنسبة للوضعية المالية للبلاد لفترة سنة على الأقل، كما أنها تشكل حلقةً في العملية الإصلاحية وهو ما يستلزم انخراط كل القوى السياسية والكتل النـيابية في العملـية التشــريعية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ طارئ جداً عن الدولار و "صيرفة".. هذا ما ستشهدهُ المصارف بعد يومين
Lebanon 24
خبرٌ طارئ جداً عن الدولار و "صيرفة".. هذا ما ستشهدهُ المصارف بعد يومين
11:43 | 2023-07-28
28/07/2023 11:43:21
Lebanon 24
Lebanon 24
لمَن يحملُ دولارات في لبنان.. هذا الخبرُ يهمُّكم جداً
Lebanon 24
لمَن يحملُ دولارات في لبنان.. هذا الخبرُ يهمُّكم جداً
14:40 | 2023-07-28
28/07/2023 02:40:17
Lebanon 24
Lebanon 24
نجوى كرم تدخل موسوعة غينيس .."صاحبة الرداء الابيض"تضرب من جديد (صور وفيديو)
Lebanon 24
نجوى كرم تدخل موسوعة غينيس .."صاحبة الرداء الابيض"تضرب من جديد (صور وفيديو)
02:30 | 2023-07-28
28/07/2023 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يُواصل إنخفاضه... ما هي تسعيرته في هذه الأثناء؟
Lebanon 24
الدولار يُواصل إنخفاضه... ما هي تسعيرته في هذه الأثناء؟
09:45 | 2023-07-28
28/07/2023 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة في ساعات الصباح الأولى... سيارة صدمت شاباً وقتلته
Lebanon 24
مأساة في ساعات الصباح الأولى... سيارة صدمت شاباً وقتلته
05:21 | 2023-07-28
28/07/2023 05:21:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:15 | 2023-07-29
نوّاب الحاكم "امتنعوا" بعد عتاب
02:00 | 2023-07-29
إلى أيلول الحلول أو إلى أيلول المجهول؟
01:52 | 2023-07-29
جعجع: نواجه مشروع محور الممانعة المهيمن على الدولة
01:45 | 2023-07-29
موظفو دائرة رسمية تغيبوا هذا الاسبوع "لسبب طريف"
01:30 | 2023-07-29
هل تقبل المعارضة بمحاورة "حزب الله"؟
01:15 | 2023-07-29
معركة نيابية زحلاوية "ع البلدية"
فيديو
ميقاتي: إذا لم يتم انتخاب رئيس أخشى أن يمتد ما يحصل بمصرف لبنان إلى قيادة الجيش
Lebanon 24
ميقاتي: إذا لم يتم انتخاب رئيس أخشى أن يمتد ما يحصل بمصرف لبنان إلى قيادة الجيش
09:42 | 2023-07-27
29/07/2023 09:26:55
Lebanon 24
Lebanon 24
نجم لبناني شهير يُفجر مفاجأة: تعرّض للتحرش لسنوات.. ويكشف سبب سكوته (فيديو)
Lebanon 24
نجم لبناني شهير يُفجر مفاجأة: تعرّض للتحرش لسنوات.. ويكشف سبب سكوته (فيديو)
04:39 | 2023-07-26
29/07/2023 09:26:55
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل حوض الاستحمام.. شقيق باميلا الكيك يحاول انهاء حياتها بسبب ممثلة لبنانية! (فيديو)
Lebanon 24
داخل حوض الاستحمام.. شقيق باميلا الكيك يحاول انهاء حياتها بسبب ممثلة لبنانية! (فيديو)
01:41 | 2023-07-26
29/07/2023 09:26:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact