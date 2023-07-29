معركة نيابية زحلاوية "ع البلدية"

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تدور في الأوساط الزحلية الضيقة،حتى الساعة، معركة عنيفة بين نائبين زحليين من تكتل سياسي واحد وذلك على خلفية اختيار رئيس مقبل لبلدية زحلة، ففي حين طرح أحد النائبين إسم رجل الأعمال الزحلي هيكل العتل كمرشح رئاسة البلدية وأخذ موافقة القيادة عليه وتم إعلان ذلك منذ أشهر، ظهر رفض زميله الضمني لهذا الإسم وبدأ مع مجموعة متضررة من الإجماع على العتل بطرح أسماء أخرى تحت ذريعة "نريد رئيسا متمكنا وعالما بشؤون زحلة والبلدية والإنماء فيها".هذه المعركة غير المعلنة يدور صداها في المقاهي والمطاعم والجلسات الضيقة والإجتماعية منها، وحتى ان الطرفين بدأا بالقيام بنشاطات مثل ري الأشجار في زحلة وتنظيف جزء من نهر البردوني من دون التوسع الى برامج واضحة.النائب الثالث المستقل حالياً إستدرك الوضع وقام قبل أيام بزيارة الى أحدى الدوائر الرسمية في زحلة، وهو في العلن يدعم الرئيس الحالي للبلدية أسعد زغيب لولاية جديدة.