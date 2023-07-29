موظفو دائرة رسمية تغيبوا هذا الاسبوع "لسبب طريف"





تغيّب عدد من الموظفين هذا الأسبوع عن مركز عملهم في إحدى الدوائر الإدارية الرسمية في العاصمة بيروت، وعندما سُئلوا عن السبب، كان الجواب "فكاهيا".

وفي التفاصيل فإن شباب الحي المجاور لهذه الدائرة قاموا منذ بداية الأسبوع أو أواخر الأسبوع الفائت بفصل الكابل الكهربائي الذي يربط مولد الدائرة بالمكاتب والمصعد وأوصلوه الى مركز ديني مجاور لكي يستطيعوا أن يشغلوا المكيّف كونهم سيمضون وقتاً طويلاً في ممارسة الشعائر الدينية المخصصة لهذا الأسبوع. و"الطريف"في الموضوع ان الشباب إستأذنوا الموظفين وإعتذروا منهم قبل نقل الكابل" لكون وضع الطقس والحرارة المرتفعة وإنقطاع "كهرباء الدولة" اقتضى اتخاذ هذا الإجراء".

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