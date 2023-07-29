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لبنان

تيمور في زيارة الى معراب على رأس وفدٍ من "التقدميّ الاشتراكيّ"

Lebanon 24
29-07-2023 | 02:42
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 استقبل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع وعقيلته النائبة ستريدا جعجع، في دارتهما في معراب، رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط على رأس وفد ضم النائبين أكرم شهيب ووائل أبو فاعور والنائب السابق نعمة طعمة، في حضور نائب رئيس الحزب النائب جورج عدوان والنائبين ملحم الرياشي ونزيه متى. وتباحث المجتمعون في التطورات السياسية.
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وكان اللقاء مناسبة أهدت خلالها النائبة جعجع رئيس التقدمي كتابا بعنوان "وادي قاديشا" لمناسبة توليه رئاسة الحزب، وكتبت إهداء له على الصفحة الأولى، جاء فيه: "من أرز الرب إلى أرز الشوف تاريخ تعاون وطني ونضال في خدمة لبنان، أطيب التمنيات بالنجاح والتوفيق في مسيرتكم الجديدة من أجل سيادة لبنان وتنوعه واستقراره وتعزيزا للعيش المشترك في الجبل على أساس المصالحة التاريخية في الـ2001. ستريدا جعجع في 28-07-2023".
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