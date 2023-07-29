بمشاركة عشرات الآلاف.. مسيرات عاشوراء تنطلق في الضاحية والمناطق الأخرى

بمشاركة الآلاف من المواطنين، انطلقت المسيرة العاشورائيّة المركزية في الضاحية الجنوبية لبيروت عند الساعة الـ9.30 من صباح اليوم السبت، وذلك بمشاركة نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم.

وبدأت المسيرة من مُجمع سيد الشهداء في الضاحية باتجاه دوار الكفاءات (باحة الإمام الحسين)، على أن يتمّ اختتامها بكلمةٍ للأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله.





وتأتي تلك المسيرة وسط سلسلةٍ من التدابير الأمنية عند مختلف الطرق الرئيسية والفرعية، وذلك بغية تنظيم وصول المشاركين في المسيرة وحمايتهم.