على أي سعر افتتح سعر صرف الدولار اليوم؟

إفتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم السبت، ما بين 89700 و 90200 ليرة لبنانية للدولار الواحد.وكان الدولار قد أقفل مساء أمس ما بين 89700 و90000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.