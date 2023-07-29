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لبنان

على أي سعر افتتح سعر صرف الدولار اليوم؟

Lebanon 24
29-07-2023 | 02:57
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إفتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم السبت، ما بين 89700 و 90200 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان الدولار قد أقفل مساء أمس ما بين 89700 و90000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
 
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