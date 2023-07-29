"المرصد الاوروبي" يأسف لانتهاء ولاية سلامة بدون اصدار القضاء اللبناني حكمه بحقه

Advertisement

أسف "المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان" لانتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من دون اصدار أي حكم بحقه من قبل القضاء اللبناني على غرار ما حصل مع القضاء الاوروبي.وأبدى المرصد تخوفه من المسار القادم في ظل عدم قبول نائب الحاكم الأول للمصرف المركزي استلام مهامه دون تشريع المس بالاحتياطي أي المس باموال المودعين لتمويل الدولة.وسأل: "لماذا لا يستلم النائب الأول مهام الحاكم ويطبق قانون النقد والتسليف وينتهي الامر، في حين أن المطالبة بتشريع المس بالاحتياطي وكأن نواب الحاكم يعتبرون سلفا أنهم سيخالفون القانون".