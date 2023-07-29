Advertisement

لبنان

وسطَ الدعوة لحوار جدّي بشأن "الرئاسة".. نصرالله يُهدّد إسرائيل: "إنتبهوا من أيّ حماقة"

Lebanon 24
29-07-2023 | 04:15
A-
A+
Doc-P-1092339-638262268124322755.jpg
Doc-P-1092339-638262268124322755.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتبرَ الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله أنّ فتح الباب أمام حوارات ثنائية جادة ودؤوبة بين القوى السياسيّة في لبنان، قد يُؤسس لكسرِ جدار الإنسداد القائم في مسألة الانتخابات الرئاسية، وقال: "من الواضح أن الجميع سينتظرُ شهر أيلول لعودة المُوفد الفرنسيّ جان إيف لودريان إلى لبنان، ونعتقد أن هذا الوقت يشكل فرصة متاحة لفتح باب الحوارات الفعّالة والجدية، وهذا ما نعملُ ونتعاون عليه، ونأملُ أن نصل فيه إلى نتيجة في الأيام المقبلة". 
Advertisement
 
كلامُ نصرالله جاء في ختام المسيرة العاشورائية المركزية في الضاحية الجنوبية لبيروت، إذ أكّد أنّهُ "على حكومة تصريف الأعمال أن تستمر في تحمّل المسؤولية وتسيير شؤون الناس مهما كانت الصعوبات"، داعياً في الوقتِ نفسه إلى عدم تعطيل عمل مجلس النواب. 
 
وعلى صعيد ملف التطورات عند الحدود الجنوبيّة، قال نصرالله: "عند الحدود مع فلسطين المحتلة، فإن لبنان هو المعتدى عليه، وكيان العدو ما زال يحتل جزءاً من أرضنا، وفي الأسابيع الماضية أعاد احتلال الجزء اللبناني من بلدة الغجر وبكل وقاحة يتحدث عن استفزازات المقاومة على الحدود".
 
وأردف: "أقول للإسرائيليين إنتبهوا من أي حماقة وإنتبهوا من أي خيارات خاطئة والمقاومة في لبنان لن تتهاون ولن تتخلّى عن مسؤولياتها لا في الحماية ولا في الردع ولا في التحرير ولن تحني رقبتها للكيان المهزوم. المقاومة في لبنان ستكون جاهزة لأي خيار ولمواجهة أي خطأ أو حماقة". 
 
وشدّد نصرالله في كلمته على أنَّ الكيان الصهيوني هو الباطل وجرثومة الفساد في منطقتنا والغدة السرطانية"، مؤكداً وقوف "حزب الله" إلى جانب مقاومة الشعب الفلسطيني، وقال: "نعتبر معركته هي معركتنا ومستقبلنا واحد في المنطقة، وعلى إجتماع دول مجلس التعاون الاسلامي أن يتخذ موقفاً من الاعتداء على المسجد الأقصى".
 
وفي سياقٍ آخر، جدّد نصرالله إستنكاره لكل الاعتداءات التي طالت المصحف الشريف في الدنمارك والسويد، متوجهاً إلى حكومتي البلدين بالقول: "على السلطات هناك أن تدرك أنّ أمتنا لا تتحمل الإعتداء والإساءة إلى رموزها ومقدّساتها، وإذا كان هناك أمم لا تهتمّ ولا تهتزّ عندما يُساء الى رموزها المقدسة وتتعاطى مع الاعتداء بلا مبالاة، فإنّ أمة الملياري مسلم ليست كذلك".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:43 | 2023-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:40 | 2023-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2023-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:16 | 2023-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-07-29
04:00 | 2023-07-29
06:06 | 2023-07-29
06:00 | 2023-07-29
05:54 | 2023-07-29
05:40 | 2023-07-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website