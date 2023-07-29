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لبنان

مفاجأة إيجابية عن الدولار في لبنان.. ما حصل غير عادي!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-07-2023 | 04:29
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كشفت مصادر ناشطة في السُّوق الماليّ أنَّ الأسابيع القليلة الماضية شهدت عمليات تحويل أموالٍ من الخارج إلى لبنان وذلك من خلال مغتربين ومتمولين، وذلك بهدف توفير الدولارات لأغلب المضائف والأنشطة العاشورائيّة. 
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ولفت المصادر إلى أنَّ هذه الأموال دخلت بشكل أساسي عبر شركات تحويل الأموال أو من خلال "حقائب باليد" عبر أشخاصٍ وافدين إلى لبنان، مشيرة إلى أنَّ جزءاً أيضاً مرّ عبر المصارف وتحديداً عبر حسابات "الإكسترنال آكاونت".
 
ورجَّحت المصادر أنَّ تكون الأموال الخاصَّة بإحياء المراسم العاشورائيَّة قد تجاوزت الـ5 مليون دولار بشكلٍ أكيد خلال شهر واحد، وهو مبلغ ساهم إلى حدّ كبير في إنتعاش السوق الموازية وتوفير سيولة دولاريّة جيدة.
ووفقاً للمصادر، فإنّ تلك الأموال قد تكون ساهمت في إستقرار الدّولار نسبياً طيلة الأسابيع الماضية، نظراً لدخولها مباشرة إلى السوق وعدم تخزينها.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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