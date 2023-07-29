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لبنان

بعد استخدامها عبارة أحدثت جدلاً.. بعثة لبنان في الأمم المتحدة توضح!

Lebanon 24
29-07-2023 | 04:31
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صدر عن بعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة في نيويورك البيان التوضيحي التالي:

"عطفاً على البيان الذي تلته المندوبة الدائمة بالوكالة في بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك المستشار جان مراد، خلال المناقشة العامة لمجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط، التي انعقدت في 27 تموز 2023، يَهُمّ بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك توضيح ما يلي:

- حدود لبنان مرسمة ومعترف بها دولياً على قاعدة اتفاقية بوليه- نيوكومب لعام 1923، والخرائط الرسمية العائدة لها مودعة لدى الأمم المتحدة.
- استخدام عبارة "استكمال ترسيم الحدود الجنوبية البرية" كما وردت في كلمة مندوبة لبنان هو سوء تعبير غير مقصود، وليس وثيقة رسمية يتم إيداعها في سجلات الامم المتحدة". 

وأضاف البيان: "توضيحاً لذلك، فإن المقصود هو اظهار واثبات وتأكيد انسحاب اسرائيل ميدانياً إلى الحدود الدولية المرسومة والمودعة خرائطها لدى الامم المتحدة. بمعنى آخر، انسحاب اسرائيل الفوري وغير المشروط من عدة نقاط ومناطق ما زالت محتلة ضمن الأراضي اللبنانية المعترف بها دولياً.
 
كما يهمنا إعادة تأكيد أن البعثة  تحرص، بناء على توجيهات وزارة الخارجية والمغتربين، في كافة الاجتماعات الاممية على التعبير عن الاجماع اللبناني بالالتزام بالشرعية الدولية وكافة قراراتها، لا سيما الهادفة لإنهاء الاحتلال والخروقات الاسرائيلية".
 
 
 
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