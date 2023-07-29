بيانٌ حاسم.. وزارة التربية تكشف موعد صدور نتائج الإمتحانات الرسمية

أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي أن نتائج الامتحانات الرسميّة لشهادة الثانوية العامّة بفروعها الـ4 سوف تصدر منتصف الأسبوع المقبل، نافياً كل الشائعات التي تتناقلها وسائط التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع.
ودعا المكتب المرشّحين والأهالي إلى متابعة البيانات الرسميّة الصادرة عن الوزارة والتي سوف تعلن من خلالها الوقت المحدّد لإصدار النتائج قبل يوم من ذلك.
وكان مدير عام الوزارة عماد الأشقر نفى الأخبار المتداولة حول صدور نتائج الثانوية العامة بعد ظهر اليوم، كاشفاً عبر إذاعة "صوت كل لبنان" أنَّ نتائج امتحانات الثانوية العامة سوف تصدر منتصف الأسبوع المقبل.