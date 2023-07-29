Advertisement

لبنان

قائد الجيش استقبل السفيرة الفرنسية في اليرزة

Lebanon 24
29-07-2023 | 05:16
A-
A+
Doc-P-1092357-638262299260714625.jpg
Doc-P-1092357-638262299260714625.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو، وذلك في إطار زيارة وداعيَّة بمناسبة مهامها في لبنان.
 
 
Advertisement

مواضيع ذات صلة
الخطيب: التوافق في لبنان يجعلنا نخرجُ من الأزمة سريعاً
lebanon 24
29/07/2023 13:27:30 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة أبناء العرقوب: لتصويب الموقف اللبناني بشأن الحدود البرية
lebanon 24
29/07/2023 13:27:30 Lebanon 24 Lebanon 24
جديدُ ملف حاكمية مصرف لبنان.. وزير سابقٌ يكشف ما سيجري
lebanon 24
29/07/2023 13:27:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرارة ستصل إلى 40... الأب إيلي خنيصر يكشف بالتفاصيل: هكذا سيتأثر لبنان بالموجة الحارة الثالثة
lebanon 24
29/07/2023 13:27:30 Lebanon 24 Lebanon 24

جوزاف عون

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:43 | 2023-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:40 | 2023-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2023-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:16 | 2023-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-07-29
04:00 | 2023-07-29
06:06 | 2023-07-29
06:00 | 2023-07-29
05:54 | 2023-07-29
05:40 | 2023-07-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website