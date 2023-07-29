Advertisement

لبنان

انتشرت مقاطع فيديو له في الضاحيّة الجنوبيّة... شعبة المعلومات أوقفته بعمليّة دقيقة وهذا ما اعترف به

Lebanon 24
29-07-2023 | 05:07
A-
A+
Doc-P-1092358-638262300979353213.jpg
Doc-P-1092358-638262300979353213.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحدّ من الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات حول قيام شخص مجهول بتنفيذ عمليات سرقة درّاجات آليّة في مناطق الضّاحية الجنوبية، وقد انتشرت عدّة مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقوم بعمليات السّرقة.
Advertisement

على إثر ذلك، كُلِّفَت شعبة المعلومات بالقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد مكان المشتبه فيه وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت من تحديد هويّته، ويدعى:

أ. م. (من مواليد عام ۱۹۹۳، لبناني)
 بتاريخ 25-7-2023 وبعد عملية مراقبة دقيقة، رصدته إحدى دوريّات الشّعبة وتم توقيفه في محلّة الجناح.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بعشرات عمليات سرقة الدراجات في مناطق الضّاحية الجنوبية، كما اعترف بتعاطي المخدّرات.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:43 | 2023-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:40 | 2023-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2023-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:16 | 2023-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-07-29
04:00 | 2023-07-29
06:06 | 2023-07-29
06:00 | 2023-07-29
05:54 | 2023-07-29
05:40 | 2023-07-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website