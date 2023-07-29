جديدُ ملف حاكمية مصرف لبنان.. وزير سابقٌ يكشف ما سيجري

أعلن مستشار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الوزير السّابق نقولا نحّاس أنَّ اجتماع مجلس الوزراء يوم الإثنين المُقبل هو لتكملة دراسة موازنة العام 2023، مشيراً إلى أنَّ "مسألة تعيين حاكم جديدٍ لمصرف لبنان باتت وراءنا"، وقال: "اليوم هناك تثبيتٌ لإستلام النائب الأول لحاكم البنك المركزي وسيم منصوري".

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وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، اليوم السبت، قال نحّاس: "أعتقدُ أنَّ مجلس النواب سيُقرُّ مشروع القانون الذي سترسله الحكومة بناء لطلب نواب حاكم مصرف لبنان، وسيكون هناك ما يُعرف بتشريع الضرورة، وأعتقد أنّ النصاب سيتأمَّن".

