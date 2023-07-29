الحرارة ستصل إلى 40... الأب إيلي خنيصر يكشف بالتفاصيل: هكذا سيتأثر لبنان بالموجة الحارة الثالثة

نشر المتخصص بالأحوال الجويّة الأب إيلي خنيصر تقريره حول الاحوال الجوية في لبنان والمنطقة ليومَي السبت والأحد 29 و30 تموز 2023، وقد جاء فيه:

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"اسبوعٌ كارثيّ مرّ على سكان الارض في النصف الشمالي للكرة الارضية، توزّعت الكوارث الطبيعية بين الحريق وارتفاع درجات الحرارة والاعاصير المدمرة، وحجارة البرَد والنشاط القطبي وتساقط الثلوج على جبال الالب في عز الصيف، لكن ماذا عن الايام المقبلة؟بعد ان تراجعت قيم الضغط للمنخفض الهندي الموسمي فوق شبه الجزيرة العربية الى 990hpa، قابله نشاط المنخفض السوداني فوق تشاد ونيجير وشمال نيجيريا والسودان 1001hpa، ما دفعَ بالكتل الصحراوية المدارية اللاهبة نحو جنوب اوروبا، عابرة البحر المتوسط وحاملة معها رطوبة عالية، تمددت هذه الكتل نحو الشرق الاوسط وصولاً الى شمال الهند وبحر قزوين، فحوصر لبنان بالحر الشديد من 12 تموز ولغاية اليوم، على ان تبدأ درجات الحرارة بالانحسار فجر الاحد فتتراجع بمعدل يتراوح بين 3 و 4 درجات مئوية بعد ان ارتفع ضغط الهندي الموسمي الى 996hpa، هذا وقد شهد القطب الشمالي نشاطاً بارزاً نحو غرينلاند وايسلاندا ما دفع بالمنخفض الايسلاندي بالتمدد نحو وسط اوروبا، مصحوباً بمنخفضات جوية باردة، ادّى الى تصادم بالكتل الجنوبية اللاهبة، فتساقطت حجارة البرد في شمال ايطاليا وصل حجم اكبرها الى 20سنتم، فتضررت مئات السيارات وطُحِن قرميد المنازل، وتساقطت الثلوج على جبال الالب ما فوق 1700 متر، وتجدر الاشارة انّ النشاط القطبي سيتجدد مطلع آب على شمال ايطاليا والنمسا والمانيا وفرنسا وقد تشهد هذه البلدان ظاهرة حجارة البرد بأحجام كبيرة،ومع انّ الحرائق لم ترحم تركيا واليونان والجزائر وقد ساهمت برفع درجات الحرارة بمعدل 4 درجات مئوية في الاجواء، الاّ انّها ستتراجع بشكل ملحوظ بسبب تمدد تيارات قطبية على طبقة 760hpa، نحو وسط القارة الاوروبية وشرقها.بالمقابل، تحرك المحيط الهادي منذ ايام، وشكلت ضغوطه الجوية المتضاربة، اعصاراً من الدرجة الرابعة (دوكسوري) عبر بين الفيليبين وتايوان وضرب جنوب الصين بسرعة رياح لامست 265كم في الساعة، وسبب اضراراً جسيمة في عدة مدن، وقد بدأت العاصفة المدارية (خانون) بالتحوّل الى اعصار من الدرجة الرابعة سوف تضرب شانغهاي مطلع شهر آب.هذا وسوف يُعاود المنخفض الهندي نشاطه في الثاني من آب وتتراجع قيم ضغطه من 996hpa، الى 992hpa، الامر الذي سيسبب تمدداً لموجات حارة نحو المنطقة ستكون الثالثة من نوعها، فترفع درجات الحرارة في لبنان لأيام، بخاصة في البقاع بحيث ستتراوح درجات الحرارة بين 36 و40 درجة مئوية، وعلى الساحل بين 33 و34 درجة مع رطوبة 90%الحرارة على الساحل ليوم الأحد: 30 نهاراً و 28 ليلاًفي البقاع: 32-35 نهاراً و 24 ليلاعلى الجبال 1200 متر: 27 نهاراً و 21 ليلاًعلى الجبال 2000 متر: 23 نهاراً و 16 ليلاًالرياح: جنوبية غربية سرعتها 05 كم في الساعةالضغط الجوّي: 1006hpaالرطوبة: 85%حالة البحر : منخفض الموج حرارة المياه 30 درجة".